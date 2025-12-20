女優中島瑠菜（19）が20日、都内で、単独主演映画「とれ！」（26年1月16日公開）の完成披露記念舞台あいさつに出席した。動画クリエイター、コウイチが初めて長編映画監督、脚本を務めた作品。中島は「単独主演ということだったんですが、一緒に頑張ろうぜ！みたいな気持ちでした」と、隣のまいきち（20）を見やった。猛暑の中、廃虚で、サーキュレーターを回しながらの過酷な撮影だったそうで、中島は「2人とも1回病院行ったよ