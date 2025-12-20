サンドウィッチマン伊達みきお（51）が20日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。自身の扮（ふん）するネタキャラクターの演歌歌手、萬みきおの大みそかの歌番組出演が決定したことを報告した。24〜25日に生放送するニッポン放送「ミュージックソン」などのお知らせをした直後、伊達が「みなさんに告知、報告っていうか萬みきお先生から頼まれまして」と前振りして「紅白歌架線