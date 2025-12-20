JRグループは2026年3月14日(土)にダイヤ改正を実施。千葉エリアでは、平日朝の特急「しおさい」の編成変更による着席サービスの向上や、土休日の朝時間帯における武蔵野線・京葉線の混雑緩和、総武線各駅停車の直通運転の見直しなどが予定されています。朝の「しおさい」に異変アリ！？E259系とE257系が入れ替わる今回のダイヤ改正では、佐倉駅始発の特急「しおさい4号」と「しおさい6号」の編成両数が変更されます。佐倉6時52分発