パンダが日本から消えてしまうかもしれません。そして、パンダが日本に再び来るのが厳しい“３つの理由”も…。 【写真を見る】日本からパンダが消える？来年1月から｢ゼロパンダ｣状態に…パンダが再び日本に来るのが厳しい“3つの理由”も 来年1月の下旬に、1か月前倒しで中国に返還されることになったパンダ。12月16日の上野動物園では、シャオシャオとレイレイに会いに、開演前から約1600人が列を作りました。パンダの観覧は、