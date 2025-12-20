（台北中央社）19日午後、台北市の繁華街で男が刃物で買い物客らを襲撃した事件で、衛生福利部（保健省）は20日、午前6時25分までに容疑者の男を含む4人が死亡、11人が負傷し、うち2人が集中治療室で治療を受けていると発表した。警察は男の関係先の捜索や家族からの事情聴取を進め、犯行の動機などを調べている。▽容疑者の男、台北駅での犯行直前に放火警察によると、男は過去に警備員の仕事をした経験があるものの現在は無職。