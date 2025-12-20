大谷翔平がメジャーリーグで見せているパフォーマンスは、単なる二刀流の枠を超え、打者としても歴史的な領域に達している。過去3年間の成績を俯瞰すると、所属チームや自身の役割が変化する中で、常にリーグトップクラスの指標を維持しつつ、そのプレイスタイルを柔軟に進化させてきたことが浮き彫りになる。 【関連】2025年シーズン ドジャース貢献度ランキング：大谷が異次元の「