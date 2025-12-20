セクシー女優の八掛うみさんと写真家の福島裕二氏による写真展「-Naturally-」が、AtelierY -原宿-で12月21日（日）から開催される。 八掛さんのデビュー5周年を記念した写真展。今回の写真展では、写真を撮られることを純粋に楽しむ姿に焦点を当て、「ありのままの私」をテーマとしたという。 会場 AtelierY -原宿- 開催期間 2025年12月21日（日）～12月28日（日） 開