【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松任谷由実が出演する「サッポロ生ビール黒ラベル」のTVCM「大人エレベーター」シリーズ第49弾のスペシャルバージョンに、最新アルバム『Wormhole / Yumi AraI』の収録楽曲「CINNAMON」のアコースティックバージョンが使用されることが発表された。 ■最新アルバムとCMのコンセプトが重なったことが、出演のきっかけに 松任谷由実がCM出演す