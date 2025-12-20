日本とＥＵ（欧州連合）が、ＥＵの研究開発枠組み「ホライズン・ヨーロッパ」に日本が参加することで実質合意した。近く公表される。米国のトランプ政権が内向き志向を強める中、デジタルや宇宙、エネルギーといった分野でＥＵとの連携を強化し、日本の大学や企業の研究開発力を強化する狙いがある。複数の日本政府関係者が明らかにした。ホライズン・ヨーロッパは、ＥＵが２０２１〜２７年に総額約９５５億ユーロ（約１５兆円