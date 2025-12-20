12月19日、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおがオフィシャルブログを更新し、18日に宮城県出身の芸能人を集めた「東京・宮城県人会」を開催したと報告した。狩野英孝も18日にXを更新。同じ集合写真をアップして、《初の「宮城県人会」を開催。素晴らしき方々の中に入れてもらい感謝！盛り上げよう東北！！》と意気込みを記している。「伊達さんのブログによれば、宮城県人会の役職は《名誉会長…鈴木京香さん。