小田急電鉄は、神奈川県海老名市の海老名駅前で整備している新街区「ViNA GARDENS（ビナガーデンズ）」（海老名市めぐみ町）で、最終ピースとなるファミリー棟、ホテル温浴棟（ともに仮称）の施設計画を決定した。ファミリー棟は2027年春、ホテル温浴棟は2028年の開業を予定している。【こちらも】東京ワールドゲート赤坂、第2期工事が完成ホテルや商業施設が今後開業へファミリー棟は鉄骨5階建て延べ約3,500平方メートル。