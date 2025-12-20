ソニー・クリエイティブプロダクツと東京テアトルが、劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』を公開します。2026年3月27日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷や全国のイオンシネマなどでロードショーです。トーマスと仲間たちが音楽祭での大奮闘を繰り広げる、シリーズ初のミュージカルムービーが登場☆ 『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』&