２０日、マカオの金蓮花広場で行われた国旗掲揚式。（マカオ＝新華社配信／張金加）【新華社マカオ12月20日】中国マカオ特別行政区政府は20日、金蓮花広場で国旗掲揚式を行い、マカオの祖国復帰26周年を祝った。