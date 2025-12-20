１２月２０日の阪神９Ｒ・ポインセチアＳ（２歳オープン、ダート１８００メートル＝１０頭立て）は、６番人気のロックターミガン（牡２歳、栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）が勝利した。今日が初めてのダート戦で、これで４戦２勝とした。勝ち時計は１分５２秒６（良）。これでこの日３勝（９レース現在）とした松山騎手の手綱がさえた。ハナを切るとそのまま押し切り快勝。直線でも脚いろは衰えなかった。半馬身差の２着に２