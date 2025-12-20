この事件について、タイの外相がANNの単独インタビューに応じ、犯罪組織の摘発に向けて、日本との全面協力を強調しました。【映像】タイ・シーハサック外相のコメントタイ・シーハサック外相「タイ政府と日本政府は誰が犯人なのか、一体誰がこのようなことを行っていたのかを突き止めるために、その犯罪ネットワークを摘発するのです」シーハサック外相は、人身取引には、国際的なネットワークが関与しているという見方を示し