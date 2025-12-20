タイ国籍の少女が違法マッサージ店で働かされていた事件で、タイ警察は台湾で拘束されている少女の母親について来週にもタイへ引き渡される見通しであることを明らかにしました。【映像】母親のタイへの移送を明かすタイ警察タイ警察幹部「台湾当局からの公式な返答はまだだが、（母親は）タイへ移送される予定だ」母親をめぐっては、当時12歳の娘を都内の違法マッサージ店で働くよう置き去りにしたとしてタイ警察が人身取引