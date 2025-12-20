台北市内で男が刃物で通行人を襲った事件で、男は犯行の途中発煙弾などを追加するため、ホテルに戻っていたことがわかりました。【映像】発煙弾を周囲に投げる容疑者（実際の映像）台湾メディアによりますと、容疑者は27歳無職の男で、通行人ら3人が死亡し、負傷者は11人にのぼっています。警察の調べでは、男はきのうの午後5時ごろ地下鉄の台北駅周辺で犯行に及んだあと、隣の中山駅方面へ向かう途中、近くのホテルの部屋に