Travis Japanの宮近海斗さんが映画『楓』の公開記念舞台挨拶に福士蒼汰さん、福原遥さん、宮沢氷魚さん、石井杏奈さん、行定勲監督とともに登壇しました。 【写真を見る】【 Travis Japan・宮近海斗 】‟好き”を伝えられない悩みを告白「素直になれない節がある」悩み相談も苦手本作は、1998年にリリースされたスピッツの名曲「楓(かえで)」が原案。事故で双子の弟・恵を失った涼(福士蒼汰)が、残された恵の恋人・亜子(