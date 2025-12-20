映画監督の太田隆文さん（６４）が、自身が脳梗塞（こうそく）になった経験を映画化した「もしも脳梗塞になったなら」が公開中だ。様々な後遺症を抱えながら、発病から約２年半で公開にこぎ着けた。「僕のように一人暮らしで発病すると本当につらい。この体験を知ってほしい」と話している。作品では、突然脳梗塞を発症した映画監督・隆太郎（窪塚俊介）が自らの経験を映画にするために格闘する。「すべて私が体験したこと。登