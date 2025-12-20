高市総理大臣は中国とロシアが影響力を強める中央アジア5カ国の首脳と初めて会談し協力強化などを確認しました。【映像】初会合の様子こちら先ほどまで首脳会合が行われていた会場です。同席した関係者は「和やかな雰囲気だった」と会合の様子を話しました。【高市総理大臣】昨今の国際情勢の変化により中央アジアを取り巻く環境が急激に変化している今こそ地域協力および世界との連携がますます重要となっています中国