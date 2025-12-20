まもなく年の瀬。茨城県の国営公園では、来年の干支である「午（うま）」にちなんだ巨大な「地上絵」が公開されています。人が行き交う広場に描かれているのは、巨大な「馬」です。ひたちなか市の国営ひたち海浜公園では、来年の干支である「午」にちなんだ縦23メートル、横34メートルの巨大な地上絵が公開されています。18年目となる今回のテーマは「未来へ駆け抜ける馬」。「希望をもって未来へ飛躍してほしい」との思いが込めら