南米・コロンビアにある住宅近くで、突然発生した落石の瞬間がカメラにとらえられた。大きな音に気づいた人々は危険を察知し、必死に逃げようとしていたが、直後に巨大な岩が落下、置き去りにされたバイクが押しつぶされた。落石は大雨の影響とみられ、現場周辺では一時、通行止めの措置がとられていた。逃げた直後に落ちてきた巨大岩コロンビアで撮影されたのは、落石の瞬間だ。映像は住宅に取りつけられた防犯カメラにとらえられ