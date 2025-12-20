「可愛くてキュン死しそう」「可愛すぎて笑っちゃいましたｗ」と話題になっているのは、物陰から飼い主さんを見守るわんちゃんの光景。キッチンでごはんを作る飼い主さんへ熱い視線を送るわんちゃんの姿に笑いが巻き起こっています。投稿は3万再生を超え、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。 【動画：キッチンで『犬のごはん』を作っていたら、何やら視線を感じて…集中できない『まさかの行動』】 物陰から飼い主さ