WORSTRASHが、新曲「Love Me Kill Me」を12月24日に配信リリースする。 （関連：新イベント『GOAT』で体感する次世代バンドの胎動HIKAGE、TIVE、WORSTRASHからcoldrainまでが熱演！） 本楽曲は、The BONEZのT$UYO$HIをプロデューサーに迎えて制作された。WORSTRASHの持ち味である疾走感あふれるポップパンクサウンドをさらに研ぎ澄ましたキャッチーな楽曲となっている。 （文＝リアルサウンド編