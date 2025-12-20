ガンバ大阪は20日、横浜F・マリノスからFW植中朝日を完全移籍にて獲得したことを発表した。現在24歳の植中は2020年にV・ファーレン長崎でプロキャリアをスタート。長崎では3シーズンに渡ってプレイし、2022年12月にマリノスへ移籍した。加入1年目こそ、リーグ戦の出場は9試合に留まったが、2年目より出場機会は増加。2024シーズンはリーグ戦34試合で3ゴールをマークし、2025シーズンは33試合で8ゴールを記録した。チームは降格争い