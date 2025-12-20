◆ラ・リーガ▽第１７節バレンシア１―１マジョルカ（１９日、エスタディオ・デ・メスタージャ）国王杯敗退で厳しい状況に置かれるマジョルカ。この日はアウェーでバレンシアと引き分け、リーグ戦では１勝３分けの４試合負けなしと調子を戻しつつある。試合は前半２３分、ＦＫから始まった攻撃でサム・コスタのシュートが決まり、マジョルカが先行した。その後のバレンシアの反撃をかわし、前半はマジョルカのリードで終わ