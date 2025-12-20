ダウンタウン・浜田雅功の街ブラトーク番組「ごぶごぶ」（ＭＢＳ）が２０日、放送され、パリ五輪（２０２４年）の金メダリストが登場した。浜田と大阪・住吉区を巡ったのは、柔道４８キロ級で金メダルを獲得した角田夏実。実は「オリンピックの年が本厄だった」といい、「今、後厄」と説明。厄払いはしてもらったというが、今回のロケでは住吉大社へ。毎年必ず初詣に行くという角田に対し、浜田は「俺、１回も…１回も行ったこ