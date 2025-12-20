歌手の和田アキ子（75）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。かつての自身の行動にツッコミを入れる場面があった。和田が前日に見たテレビ番組の内容にかけて書店についてトークを展開。和田は「私、最近本屋さん行かないですけど、昔は“最初読んで、これは楽屋で読んだ方がいいな”と思って、だいぶ読んで“もうじき終わりやから読んで