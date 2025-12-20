インターネット上で証券口座を乗っ取り、上場企業の株を不正に売買して株価をつり上げたなどとして、東京地検特捜部は１９日、貴金属輸出入会社「Ｌ＆Ｈ」（川崎市）経営の男（３８）を不正アクセス禁止法違反と金融商品取引法違反（相場操縦）で東京地裁に起訴した。法人としての同社も金商法違反で起訴した。関係者によると、男は特捜部に対し、「知人から『もうけ話がある』と誘われ、便乗した。乗っ取りには関与していない