子どものおこづかいを決める際、きょうだいがいる場合は上の子のときの金額や、ママ友の情報、アンケート調査結果にある「平均値」などを参考に決める人は多いと思います。しかし、昨今の物価上昇もあり、なにを基に決めたらよいのか悩ましいところです。 ここでは、高校生の平均的なおこづかいの金額や、適切な金額の決め方のヒントを紹介します。 高校生のおこづかい、平均は月5000円～5500円 高校生