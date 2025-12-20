【魔物が棲む全日本の緊張感】12月18日、東京。全日本フィギュアスケート選手権、前日練習を終えた男子シングルの選手たちの顔つきは、一様に明るかった。ミラノ・コルティナ五輪出場をかけた大会だけにプレッシャーがかかるが、その現実と折り合いをつけているように見えた。「自分の調子がよかったのもありますけど、周りの選手たちもバンバン４回転とかを跳んでいたので楽しいなって思いました。全日本に向け、みんな仕上げて