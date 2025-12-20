「老齢年金生活者支援給付金」とは、公的年金やそのほかの所得が基準を満たしていない人を対象に、生活支援を目的として年金に上乗せされる給付金です。この「老齢年金生活者支援給付金」の平均給付額はいくらくらいなのでしょうか。 本記事では、平均給付額のほか、22歳から60歳まで自営業で働いた場合にいくらもらえるか、よくある疑問を含めて解説します。 「老齢年金生活者支援給付金」の平均給付金額は“月額401