ボクシングＷＢＡバンタム級挑戦者決定戦（３１日、東京・大田区総合体育館）で同級１１位マイケル・オルドスゴイッティ（２４＝ベネズエラ）と対戦する９位・井岡一翔（３６＝志成）が２０日、都内で公開練習を行った。井岡は４３歳ながらＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）を苦しめた元５階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン）の戦いに「まだまだ頑張れるという気持ちになった」と刺激を受け、目標の５階級制