石破茂前首相(68)が20日までに自身のインスタグラムを更新。出演番組を告知した。石破氏は「先日の赤羽は、こちら『ホンネ喫茶永田町』の収録で神田愛花さんとご一緒でした。フジテレビ系列12月23日（火）19時〜21時54分放送予定です」と告知。居酒屋ロケで共演した神田愛花との2Sを投稿した。石破氏は2週間前にも「赤羽に伺いました。詳細は後日お伝えします」とつづり、同ロケ先での1ショットを投稿、反響を呼んでいた。