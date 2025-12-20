１２月２０日午前８時半ごろ、大阪市淀川区の交差点で観光バスと自転車が衝突し、自転車に乗っていた３１歳の女性が死亡しました。警察は、バスを運転していた５８歳男を現行犯逮捕しました。２０日午前８時３６分ごろ、大阪市淀川区西宮原の路上で、近くを通った人から「女性がバスに巻き込まれて倒れたままになっている」と１１０番通報がありました。警察によりますと、事故が起きた現場は信号機のある丁字路の交差点で