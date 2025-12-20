J1・名古屋は20日、公式サイトで明治安田J1百年構想リーグで着用する特別ユニホームを発表しました。秋春制への移行に伴い、2026年上半期に開催する明治安田J1百年構想リーグ。J1リーグでは、参加する全20クラブが東西2つのリーグに10クラブずつ振り分けられ、ホーム&アウェイ方式のリーグ戦『地域リーグラウンド』を実施します。その後は『プレーオフ ラウンド』が行われ、東西の同順位同士がホーム&アウェイ方式で対戦。