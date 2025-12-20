タレント中島史恵（57）が20日、東京・千代田区のソフマップAKIBAアミューズメント館で、イメージDVD「fumie57♥」の発売記念イベントを行った。シェイプUPガールズとして94年にデビュー。39歳でグラビアを卒業したが49歳で復帰。以来、毎年作品を発表して今作が19本目のDVD。現在はタレントや女優、空中ヨガインストラクターなどとして活躍している。サングラスをかけて登場し、衣装について「DVDは60年代、70年代のDJルック