【こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～】 12月20日 発表 発売日・価格：未定 集英社ゲームズとカイロソフトは、シミュレーションゲーム「こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～」を発表した。Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / PlayStation 5 / PlayStation 4 / Xbox Series X|S / Steam / iOS /