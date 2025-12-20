タレントの小森純が最新ショットをアップした。２０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「緊急なことが起こってですね…なんと…発表します、わたくし、本日４０歳になりました」と報告。誕生日である１１月２２日に撮影した動画を投稿した。「きょうは午前中はお兄ちゃんのサッカー、まあ、送迎だけです。今ね、次男が野球なんだけど。ちょっとこの後見に行こうかなと思って」とママの生活を明かした。その後、