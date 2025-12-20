◇第62回全国大学ラグビー選手権大会準々決勝京産大26―24東海大（2025年12月20日ヤンマースタジアム長居）全国大学ラグビー選手権大会の準々決勝が20日に行われ、京産大が東海大を26―24の逆転勝利で下して5大会連続の4強入りを決めた。劇的な逆転勝利だった。7―21で終えた前半から一転、後半に猛攻を仕掛けた。後半に2トライを挙げて19―24に迫った後半39分、SO奈須貴大（4年）が同点トライを奪取。最後は後半終了を