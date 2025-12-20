柔道パリ五輪女子48キロ級金メダルの角田夏実（33）が20日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」に出演。今年一番の高額購入品を明かした。MCのダウンタウン・浜田雅功から1年間で一番高かった買い物を問われ、「車ですね」と即答した。「車買いました、オリンピック終わって」と語り、「1台目がちょうど6年目で、乗り換えなきゃなあと思ってて。同じ車の新しく出たやつを買いました」と説明した。浜田に「ちなみに何？」と聞かれ、