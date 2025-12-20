11月の大相撲九州場所千秋楽を左肩鎖関節脱臼で休場し、冬巡業も全休した横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が順調な回復を見せている。20日は茨城県阿見町の二所ノ関部屋で基礎運動を中心に調整。しこ、すり足に加え、十両・白熊の胸を借りて一丁押しを数回試すなど回復具合を確認した。表情はいつになく明るく「完璧に直ったわけではありませんが、だいぶ不安はなくなりました。ケガをして1カ月。もう一度稽古や日頃の生活な