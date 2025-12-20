西日本有数のスキー場「だいせんホワイトリゾート」（鳥取県大山町）で20日、シーズン中の安全や積雪を願う祈願祭が執り行われた。ゲレンデは6年ぶりに積雪がなく、関係者は一日も早い降雪を願った。ゲレンデ脇に設けられた祭壇で神職が祈願した後、出席者が祭壇に玉串をささげ、太鼓が打ち鳴らされた。スキー場は4エリア9コースを備える。昨シーズンの来場者は訪日客の増加もあり、約11万1千人。今シーズンは12万人を目指し