ミネソタ・ティンバーウルブズ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2025年12月20日（土）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 112 - 107 オクラホマシティ・サンダー NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対オクラホマシティ・サンダーがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォータ&