◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(19日、代々木第一体育館)フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、女子ショートプログラムで中井亜美選手が77.50点で3位発進となりました。2026年のミラノ・コルティナ五輪の選考会を兼ねた今大会。今大会の優勝者が代表1枠を勝ち取ります(オリンピック出場年齢を満たす選手のみ)。中井選手は安定した演技でトリプルアクセル、3回転ルッツ＋3回転トウループのコンビネーシ