元日向坂４６の濱岸ひより（２３）が２０日、都内で「２０２６年版濱岸ひよりカレンダー」発売記念イベントを開催した。初のカレンダー発売で「すごくうれしくて私の理想がつまったカレンダーになっている」と自信をのぞかせた。お気に入りのページには９月の振袖でのカットを挙げ、「アイドル時代に振袖の前撮りができなくて２３歳になってしまった。やっと２０歳の時の後撮りができました」と３年がたっての後撮りがかなっ