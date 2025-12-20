来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。１区濃厚・小柴裕士郎「かつてなく感覚がいい」東京国際大は前回８位に入って３年ぶりにシード権を奪還。当時のメンバー６人が卒業し、「シード権死守」を合言葉にして