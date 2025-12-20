俳優の福士蒼汰（３２）が２０日、都内で主演映画「楓」の公開記念舞台あいさつにＷ主演する福原遥（２７）らと登壇した。スピッツの名曲「楓」を原案に、秘密を抱えたままひかれ合っていく男女を描いたラブストーリー。舞台あいさつでは登場人物にちなんだ○×コーナーが行われ、「人に相談するよりされることが多い？」との質問に、福士は悩みながら、○×が書かれた札をグルグルさせ、「ちょっとこっちかも」と○を出して笑