日本財団や造船、海運事業者など５３法人でつくる共同事業体が、岡山―香川・小豆島間で自動運航機能を搭載した旅客船の運航を始めた。同財団によると、自動運航船の商用運航は世界初といい、業界の課題となっている船員不足の解消や事故防止が期待される。（西田周平）両備グループ（岡山市）の旅客船「おりんぴあどりーむせと」（全長６５・５６メートル、総トン数９４２トン、定員５００人）。船舶自動識別装置（ＡＩＳ）や