◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、アイスダンスのリズムダンス（RD）に、“りかしん”こと紀平梨花（トヨタ自動車）西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が登場した。鮮やかなピンク系の衣装で登場した紀平は、西山と息の合ったダンスを披露。2019、20年大会の女子シン